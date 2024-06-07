Нідерланди з Данією робитимуть для України БМП і з Німеччиною - Patriot

Нідерланди разом із Данією вироблятимуть для України бойові машини піхоти CV90, а також разом із Німеччиною - Patriot.

Про це у п'ятницю повідомляє уряд Нідерландів.

"Нідерланди на суму в 400 млн євро беруть участь разом із Данією у шведському фонді зі створення бойових машин піхоти CV90 для України. Здебільшого їх вироблятимуть у Нідерландах. Крім того, в Німеччині запускають європейську лінію складання ракет ЗРК Patriot, почасти завдяки попиту Нідерландів", - ідеться в оприлюдненому пресрелізі.

Крім того, міністерство оборони Нідерландів також інвестує 54 млн євро в нідерландську промисловість для розробки дронів для власних збройних сил. Це включено до плану заходів щодо нарощування виробництва і постачання військової техніки, уточнюють в уряді Нідерландів.