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19:10 05.06.2024

Фінляндія допомагає Україні модернізувати метеорологічну службу

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Фінляндія допомагає Україні модернізувати метеорологічну службу

Фінляндія передала Україні обладнання для модернізації метеорологічної служби, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Сьогодні з надзвичайним та повноважним послом Фінляндії в Україні Яакко Лехтовіртом та Гаррі Піетарілою, директором з експортних послуг Фінського метеорологічного інституту, обговорили результати дворічного впровадження спільного проєкту. Ми прагнемо автоматизувати процес моніторингу погоди та прогнозування небезпечних метеоявищ. Для цього необхідне обладнання, яке нам передають фінські колеги", - написав Клименко в телеграм-каналі.

Він зазначив, що українські фахівці пройшли фахові тренінги, вже використовують у роботі нові робочі станції синоптика з відповідним програмним забезпеченням і потужними серверами. У процесі постачання 10 автоматичних метеорологічних станцій і спеціалізована морська метеостанція.

"Завдяки отриманому обладнанню ми зможемо цифровізувати процес прогнозування та оперативніше виявляти загрози природних катастроф. Дякую фінським колегам за залучення та підтримку", - додав міністр.

 

Теги: #метеооборудование #модернизация
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