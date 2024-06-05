5 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 833 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 833 RUSSIAN AGRESSION

5 червня відзначають Всесвітній день охорони довкілля, Міжнародний день боротьби з незаконним і нерегульованим рибальством, День бігу, День повітряних кульок.

У Данії - День Конституції, в Ізраїлі - День Єрусалима.

Православна церква - віддання свята Преполовіння; святого священномученика Дорофея, єпископа Тирського; святого мученика Косми, пресвітера Вірменського.

Всесвітній день довкілля

11 травня 1971 року до Генерального секретаря ООН надійшло звернення, яке підписали 2200 діячів науки і культури з 23 країн світу. Вони попереджали людство про небезпеку, що загрожує йому у зв'язку із забрудненням довкілля: "Або ми покінчимо із забрудненням, або воно покінчить із нами".

1972 року в Стокгольмі відбулася Всесвітня конференція із захисту довкілля, на якій були присутні повноважні представники 113 держав. Учасники конференції ухвалили рішення про щорічне проведення Всесвітнього дня охорони довкілля 5 червня.

Офіційно Всесвітній день охорони довкілля заснований Генеральною асамблеєю ООН на її 27-й сесії 15 грудня 1972 року. Також з’явилася нова організація в системі ООН - Програма ООН з довкілля, під егідою якої відтоді й відзначається всією світовою спільнотою щорічно День охорони довкілля.

Міжнародний день боротьби з незаконним, неповідомлюваним і нерегульованим промислом

5 червня відзначається Міжнародний день боротьби з незаконним, неповідомлюваним і нерегульованим рибним промислом. Цю дату було встановлено резолюцією Генеральної Асамблеї ООН у грудні 2017 року, а передувала цьому цілеспрямована робота Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

На засіданнях ФАО вже тривалий час обговорювалися питання, пов'язані з проблемою збереження рибопромислових запасів, живих водних ресурсів, а також з виробленням способів управління ними.

Звіти фахівців говорять про те, що серед проблем, які стоять на шляху вирішення поставлених завдань, можна виділити кілька основних. До них належать: незаконний і необмежений рибальський промисел (браконьєрство), наявність ринків збуту для промисловиків-браконьєрів, проблеми екологічного характеру, пов'язані із забрудненням Світового океану.

Всесвітній день бігу

У 2009 році в США стартувало свято, яке з 2016 року набуло міжнародного характеру - Всесвітній день бігу. Його відзначають у першу середу червня і популярність його не випадкова.

Саме доступність і простота зробили біг настільки популярним і поширеним видом спорту серед мільйонів людей.

Офіційно проведене вперше на міжнародному рівні 2016 року, за рік свято зібрало учасників більш ніж зі 170 країн світу, ставши одним із наймасштабніших спортивних заходів.

Ще цього дня:

1849 - Данія стала конституційною монархією;

1894 - У Львові розпочала роботу найбільша за всю історію Галичини Загальна Крайова виставка;

1910 - У Києві відбувся перший політ на вітчизняному літаку конструкції професора Політехнічного інституту Олександра Кудашева, який сам же й виконував роль пілота. Через 11 днів у повітря підняв свій літак і студент Ігор Сікорський;

1919 - Під час українсько-польської війни 1918-1919 років розпочалася Чортківська офензива Української Галицької Армії (УГА), унаслідок якої від поляків було визволено Чортків, Тернопіль, Бучач і Перемишляни;

1945 - Воєначальники союзних держав підписали в Берліні Декларацію про поразку Німеччини і прийняття верховної влади в ній урядами СРСР, США, Великої Британії та Франції;

1977 - У продажу з'явився перший персональний комп'ютер Apple II;

1990 - Всеукраїнський Православний Собор у Києві проголосив відродження Української Автокефальної Православної Церкви (УАПЦ), відновив церковну структуру у вигляді патріархату й обрав українським патріархом митрополита Мстислава Скрипника.

Церковне свято

Цього дня вшановують священномученика Дорофея Тирського, який жив у 3-4 століттях. Дорофей служив єпископом у фінікійському місті Тирі. У період гоніння на християн за часів імператора Діоклетіана він переховувався від язичників; повернутися в Тир єпископ зміг лише після того, як на трон зійшов імператор Костянтин, який видав Міланський едикт.

Таку назву отримав документ, що проголошував релігійну терпимість на території Римської імперії. Дорофей керував своєю єпархією близько 50 років. Однак йому не судилося померти від старості: у період правління Юліана Відступника єпископ прийняв мученицьку смерть.

Святий Дорофей вважається автором "Синопсису" - зібрання оповідей про житіє пророків і апостолів. У ньому міститься один із варіантів списку апостолів від сімдесяти (так заведено називати учнів Ісуса Христа, а також їхніх безпосередніх учнів; вважається, що їх обрали в останній рік земного життя Спасителя).

Іменини: Ігор, Георгій, Дмитро, Костянтин, Леонід, Марк, Петро, Федір.