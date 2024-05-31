У Харкові вже 6 жертв внаслідок нічних ворожих ударів

У Харкові під час пошуково-рятувальних робіт у 5-поверховому житловому будинку, що був частково зруйнований унаслідок нічних ударів РФ, знайдено тіло ще одного загиблого, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Щойно знайшли тіло ще одного загиблого – загалом тих, хто втратив життя внаслідок тероризму росіян цієї ночі, п'ятеро", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Як повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Харківській області, загальна кількість загиблих унаслідок нічних ударів по місту зросла до шести людей. Як повідомлялося раніше, в іншій локації внаслідок ворожого удару загинув охоронець підприємства.