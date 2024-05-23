Події

18:12 23.05.2024

Новий президент Північної Македонії підтвердила участь у Саміті миру - Зеленський

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Новий президент Північної Македонії підтвердила участь у Саміті миру - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Північної Македонії Горданою Силяновською-Давковою, під час якої вона підтвердила свою участь у Саміті миру.

"Я поговорив із Горданою Сильяновською-Давковою, щоб привітати її з обранням і побажати їй успішного перебування на посаді. Я вдячний їй за те, що вона підтвердила свою участь у Саміті миру. Ми також обговорили нашу двосторонню співпрацю", - написав Зеленський у соцмережі Х у четвер.

"Я з нетерпінням чекаю зустрічі з президентом Сильяновською-Давковою в Україні для подальшого зміцнення зв'язків між нашими країнами", - зазначив Зеленський.

Теги: #саміт_миру

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