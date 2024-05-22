Президент Чилі підтвердив участь у Саміті миру - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів за допомогою відеозв'язку розмову з президентом Чилі Габріелем Боричем.

"Обговорили ситуацію на Харківщині, де Росія намагається розширити географію свого вторгнення. Розказав про оборону регіону та наші дії зі збереження життя людей у прифронтових громадах", - написав він у середу в телеграм-каналі.

"Я вдячний Чилі за готовність приєднатися до міжнародних зусиль із розмінування українських територій та із повернення вкрадених Росією українських дітей. Президент Борич підтвердив участь у Саміті миру", - написав також Зеленський.