У Генштабі підтвердили знищення в Криму російського ракетного корабля "Циклон"

За уточненою інформацією, в ніч на 19 травня Сили оборони України вразили в Севастополі російський ракетний корабель "Циклон" проєкту 22800.

Про це повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці у вівторок.

Як повідомлялося, у понеділок начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня, речник Військово-Морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук назвав "високою вірогідністю" знищення російського малого ракетного корабля "Циклон" у Криму, це означатиме, що там немає жодного носія крилатих ракет.