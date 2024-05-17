ППО знищила 20 ворожих "шахедів" у межах п’яти областей

Сили української ППО знищила всі 20 ворожих "шахедів" у межах п'яти областей України, якими окупанти атакували в ніч на п'ятницю, повідомляють Повітряні сили.

"У результаті протиповітряного бою збито всі 20 ворожих "шахедів" у межах Харківської, Полтавської, Вінницької, Одеської та Миколаївської областей", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в ніч на 17 травня ворог атакував 20-ма ударними БПЛА типу "Shahed-131/136" з районів Приморсько-Ахтарськ і Курськ - РФ.

До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію та зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби, зазначили в повітряному командуванні.