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03:55 12.05.2024

Оккупанты за минувший день обстреляли 10 громад Сумской области, в результате ракетного удара погибла женщина

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Оккупанты за минувший день обстреляли 10 громад Сумской области, в результате ракетного удара погибла женщина

Российские оккупанты за прошедший день обстреляли 10 громад Сумской области, в результате ракетного удара погибла женщина, сообщила областная военная администрация (ОВА) в телеграм-канале.

"В течение дня россияне совершили 21 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 93 взрыва. Обстрелам подверглись Сумская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманская, Шалыгинская, Середино-Будская громады", - указывается в сообщении.

По данным ОВА, враг нанес ракетный удар по инфраструктуре пригорода Сум. В результате чего погибла женщина 1987 года рождения, получив множественные ранения несовместимые с жизнью.

Также наибольшее количество ударов пришлось на территорию Великописаревской громады –россияне сбросили 6 мин, были артобстрелы (19 взрывов); по Эсманской – враг ударил из минометов (6 взрывов) и артиллерии (14 взрывов); по Белопольской громаде осуществлен удар FPV дроном (1 взрыв), обстрелы из минометов (3 взрыва), артиллерии (10 взрывов); по Краснопольской громаде враг бил из минометов (10 взрывов).

 

Теги: #обстрелы #украина #сумская_область
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