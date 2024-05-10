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21:50 10.05.2024

Організацію Саміту миру вже опрацьовано - Зеленський

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Організацію Саміту миру вже опрацьовано - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про завершення з української сторони роботи з організації інавгураційного Саміту миру, що відбудеться 15-16 червня у Швейцарії.

"Провів сьогодні дуже детальну нараду з командою, яка готує Саміт миру з української сторони. Організація Саміту вже опрацьована", - заявив президент у вечірньому відеозверненні.

Також, за словами Зеленського, "у нас ще є завдання - щоб кожен лідер міг проявити свою ефективність заради спільних інтересів. Ми впевнені, так і буде".

"І саме це зараз маємо сприймати свідомо - Росія намагається зірвати (Саміт - ІФ-У). Що більш змістовним буде Саміт, то ближчим буде мир. Очевидно, що Путін цього не хоче. Очевидно, що він буде й далі пробувати зривати наші зусилля – і спробами наступати, і спробами підривати наші домовленості з іншими лідерами", - сказав президент.

Як він зазначив, Україна не повинна цього допустити.

 

 

 

Теги: #організація #саміт_миру

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