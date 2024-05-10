Події

11:41 10.05.2024

Чехія передала перший тренажер винищувача F-16 до однієї з бригад тактичної авіації

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Чехія передала перший тренажер винищувача F-16 до однієї з бригад тактичної авіації

Чехія передала перший тренажер винищувача F-16 до однієї з бригад тактичної авіації, його основний модуль уже тестують і готують до експлуатації українські фахівці, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"Дякую усім, хто допомагає Україні зміцнювати авіаційну компоненту. Звісно, що окрім самих F-16, нам треба створювати потужну навчально-матеріальну базу для нашої молоді. Закликаю наших союзників долучатися до цієї ініціативи", - написав він у телеграм-каналі.

Теги: #тренажери #f_16

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