Чехія передала перший тренажер винищувача F-16 до однієї з бригад тактичної авіації

Чехія передала перший тренажер винищувача F-16 до однієї з бригад тактичної авіації, його основний модуль уже тестують і готують до експлуатації українські фахівці, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"Дякую усім, хто допомагає Україні зміцнювати авіаційну компоненту. Звісно, що окрім самих F-16, нам треба створювати потужну навчально-матеріальну базу для нашої молоді. Закликаю наших союзників долучатися до цієї ініціативи", - написав він у телеграм-каналі.