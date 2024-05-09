Мішель підтвердив Зеленському свою участь у Саміті миру та закликав усіх світових лідерів підтримати ці мирні зусилля

Президент Європейської ради Шарль Мішель у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським підтвердив свою участь у Саміті миру щодо України 15-16 червня у Швейцарії.

"Зідзвонився в День Європи з президентом України Володимиром Зеленським, щоб відзначити нашу спільну приналежність і майбутнє ЄС. Підтвердив свою участь у Саміті миру щодо України 15-16 червня. Закликаю всіх світових лідерів підтримати ці мирні зусилля Швейцарії", - написав Мішель у соцмережі Х.

Також він додав, що був радий повідомити Зеленському, що ЄС досяг політичної угоди про використання прибутку від іммобілізації російських активів в інтересах України.