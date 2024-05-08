Події

15:15 08.05.2024

У важкому стані двоє дітей, які постраждали в Харкові, - Терехов

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У важкому стані двоє дітей, які постраждали в Харкові, - Терехов

Із трьох дітей, які постраждали внаслідок ворожого удару по Харкову в середу, двоє у важкому стані, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Двоє дітей у важкому стані, наразі вони їдуть до лікарні в кареті швидкої допомоги", - сказав Терехов у відеокоментарі, поширеному пресслужбою.

Він зазначив, що влучання по стадіону сталося, коли діти грали у футбол.

Як повідомлялося, у середу вдень армія РФ завдала удару по Харкову, постраждали п'ятеро осіб, зокрема троє дітей.

Теги: #удар #харків

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