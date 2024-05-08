Події

09:41 08.05.2024

Унаслідок обстрілів Херсон частково залишився без світла, рух поїзда Київ-Херсон-Київ обмежено до Миколаєва

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Унаслідок обстрілів Херсон частково залишився без світла, рух поїзда Київ-Херсон-Київ обмежено до Миколаєва

Унаслідок нічної атаки в Херсоні порушено електропостачання, пошкоджено залізничні колії - рух поїзда №121/122 Київ-Херсон-Київ обмежено до Миколаєва, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Через ворожі удари місто частково залишилося без світла. Нині енергетики працюють над його відновленням", - написав він у телеграм-каналі в середу.

"Також ворог атакував залізничну інфраструктуру, пошкоджено колії. Тому рух потяга №121/122 Київ-Херсон-Київ залізничники тимчасово обмежили до Миколаєва", - додав він, повідомивши, що для пасажирів, які прямували до Херсона або у зворотному напрямку, організовано підвезення автобусами.

Теги: #херсон #залізниця #обстріл

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