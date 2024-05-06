Події

13:39 06.05.2024

Унаслідок нічних авіаударів по Золочеву Харківської області постраждали три людини - прокуратура

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Унаслідок нічних авіаударів по Золочеву Харківської області постраждали три людини - прокуратура

Три людини постраждали, за уточненими даними, внаслідок ударів російських окупантів по селищу Золочів Богодухівського району Харківської області в ніч на понеділок.

"Повністю зруйновано житловий будинок, щонайменше 10 - пошкоджено. Також часткових пошкоджень зазнали приміщення спортивної школи та кілька адміністративних будівель. Дістали поранень двоє поліцейських і 60-річна жінка", - повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За попередніми даними, російська армія вдарила по населеному пункту чотирма керованими авіаційними боєприпасами.

Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося про одну постраждалу 59-річну жінку, яка дістала осколкових поранень і контузії.

Теги: #золочів

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