Відпустили затриманого помічника Джемілєва - Чубаров

Помічника народного депутата України Мустафи Джемілєва Ерола Велієва, якого затримали в аеропорту Кишинева, вже відпустили, повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Ерола Велієва, активіста кримськотатарського національного руху, помічника народного депутата України Мустафи Джемілєва, затриманого сьогодні в Київському аеропорту, відпустили. Усім, хто сприяв, дякую", - написав він у фейсбуці в суботу.

Чубаров додав, що причиною затримання було оголошення РФ Ерола в "національний розшук". "Щоправда, до чого тут спецслужби суверенної Молдови, будемо ще з'ясовувати", - зазначив глава Меджлісу.

Він подякував Міністерству закордонних справ України, посольству України в Молдові, українським дипломатам у третіх країнах і багатьом іншим причетним особам, "імена яких оголошувати не можемо".

Раніше повідомлялося, що помічника народного депутата України Мустафи Джемілєва Ерола Велієва затримано в аеропорту Кишинева під час проходження прикордонного контролю.