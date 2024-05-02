Події

15:55 02.05.2024

Унаслідок ворожого обстрілу в Херсоні пошкоджено магазин і освітній заклад

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Російські окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона, унаслідок цього пошкоджено магазин, освітній заклад і будинки, люди не постраждали, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Сьогодні вдень окупаційні війська атакували Дніпровський район Херсона. Ворожим вогнем пошкоджено приміщення магазину, а також повибивало шибки в освітньому закладі та житловому будинку. Головне, що ніхто не постраждав", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

Прокудін додав, що на місці ворожих ударів працюють фахівці обласної аварійно-рятувальної служби, які допомагають жителям міста провести першочергові ремонтні роботи.

Теги: #херсон #обстріл

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