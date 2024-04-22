Події

12:44 22.04.2024

Унаслідок чергового ворожого обстрілу Херсона постраждали двоє чоловіків

1 хв читати

Російські окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона, унаслідок чого постраждали двоє чоловіків, їх госпіталізували у стані середньої тяжкості, повідомляє голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"У Херсоні ушпиталено ще двох чоловіків, 48 і 51 рік. В обох вибухова та закрита черепно-мозкова травми, контузія. У старшого чоловіка ще й поверхневе уламкове поранення м'яких тканин живота. Обидва постраждалі в стані середньої тяжкості", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.

"Чоловіки отримали травми близько години тому під час обстрілу з боку російських окупаційних військ Дніпровського району міста. На момент ворожої атаки вони перебували на вулиці", - додав голова МВА.

Теги: #херсон #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:22 22.04.2024
Унаслідок ранкового обстрілу Херсона поранено чоловіка - МВА

Унаслідок ранкового обстрілу Херсона поранено чоловіка - МВА

18:59 21.04.2024
Росіяни обстріляли Нікопольський район, постраждала мирна мешканка - голова ОВА

Росіяни обстріляли Нікопольський район, постраждала мирна мешканка - голова ОВА

13:50 21.04.2024
Унаслідок обстрілу з РСЗВ "Смерч" в Українську загинула жінка, четверо людей дістали поранення

Унаслідок обстрілу з РСЗВ "Смерч" в Українську загинула жінка, четверо людей дістали поранення

12:27 21.04.2024
У Херсонській області внаслідок скидання вибухівки з безпілотника постраждали двоє поліцейських

У Херсонській області внаслідок скидання вибухівки з безпілотника постраждали двоє поліцейських

12:12 21.04.2024
У Донецькій області за добу поранено двох місцевих жителів - поліція

У Донецькій області за добу поранено двох місцевих жителів - поліція

11:42 21.04.2024
Армія РФ за минулу добу 65 разів обстріляла прикордоння Чернігівської та Сумської областей, зафіксовано 316 вибухів - ОК "Північ"

Армія РФ за минулу добу 65 разів обстріляла прикордоння Чернігівської та Сумської областей, зафіксовано 316 вибухів - ОК "Північ"

11:40 21.04.2024
Армія РФ обстріляла Корабельний район Херсона: вибито вікна, пошкоджено балкони, згоріли авто - Мрочко

Армія РФ обстріляла Корабельний район Херсона: вибито вікна, пошкоджено балкони, згоріли авто - Мрочко

18:14 20.04.2024
У результаті денного обстрілу Харкова пошкоджено гаражі, постраждалих немає - Синєгубов

У результаті денного обстрілу Харкова пошкоджено гаражі, постраждалих немає - Синєгубов

11:47 20.04.2024
Окупанти обстріляли прикордонний Вовчанськ, загинув мирний житель, ще двоє поранені

Окупанти обстріляли прикордонний Вовчанськ, загинув мирний житель, ще двоє поранені

20:56 19.04.2024
У передмісті Херсона внаслідок обстрілу загинула жінка

У передмісті Херсона внаслідок обстрілу загинула жінка

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

До Києва прибула двопартійна делегація Конгресу США

Після війни у нас буде країна з іншим суспільством та іншою економікою - Литвиненко

Литвиненко: Слабке місце російської системи - гіперцентралізація

Нові виробничі потужності логічно розміщувати на заході країни, вважає секретар РНБО

Ми маємо переходити від прохань про допомогу до пропозицій про взаємодію - секретар РНБО

ОСТАННЄ

Глава МЗС Німеччини закликає до постачання додаткових систем Patriot Україні

Київ отримав від Гамбурга 3 пасажирські автобуси і 3 карети швидкої допомоги - Кличко

До Києва прибула двопартійна делегація Конгресу США

Мер Гамбурга прибув до Києва, заплановано зустріч із Кличком

Найближчі дні в Україні будуть прохолодними, у середу в більшості областей дощі

Глава МВС про інцидент із розстрілом поліцейських: Військовослужбовці, які стріляли, перевозили гранати, можливо, боялися викриття

Польща буде готова розмістити ядерну зброю на своїй території - Дуда

Після війни у нас буде країна з іншим суспільством та іншою економікою - Литвиненко

Литвиненко: Слабке місце російської системи - гіперцентралізація

На Київщині мікроавтобус потрапив у провалля: загинули 2 людини, ще 7 травмовані

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА