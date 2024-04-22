Унаслідок чергового ворожого обстрілу Херсона постраждали двоє чоловіків

Російські окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона, унаслідок чого постраждали двоє чоловіків, їх госпіталізували у стані середньої тяжкості, повідомляє голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"У Херсоні ушпиталено ще двох чоловіків, 48 і 51 рік. В обох вибухова та закрита черепно-мозкова травми, контузія. У старшого чоловіка ще й поверхневе уламкове поранення м'яких тканин живота. Обидва постраждалі в стані середньої тяжкості", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.

"Чоловіки отримали травми близько години тому під час обстрілу з боку російських окупаційних військ Дніпровського району міста. На момент ворожої атаки вони перебували на вулиці", - додав голова МВА.