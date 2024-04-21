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15:33 21.04.2024

Нападників на поліцейських затримали в Одеській області - їм загрожує довічне ув'язнення

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Нападників на поліцейських затримали в Одеській області - їм загрожує довічне ув'язнення

Зловмисників, які нападали на поліцейських, - двох військових, батька і сина, 52 і 26 років, уродженців Вінницької області, - затримали за силової підтримки спецпідрозділу КОРД, вони ховалися на території Одеської області, повідомляє Нацполіція вдень у неділю.

Поліцейський, який загинув під час виконання обов'язків, захищаючи напарника, на якого напали першим, встиг здійснити постріли і поранити зловмисників, ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Обставини події та мотиви скоєного злочину встановлюються.

За фактом нападу слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України - вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків. Санкція статті передбачає до довічного позбавлення волі.

Процесуальне керівництво в досудовому розслідуванні здійснює Вінницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

20 квітня близько 2-ї години ночі в Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки автомобіль, у якому перебували двоє чоловіків.

Зловмисники відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих поранень загинув 20-річний правоохоронець, його напарник поранений. Повідомлення про злочин надійшло до поліції від пораненого інспектора сектору реагування патрульної поліції відділу поліції № 1 Гайсинського райуправління. На затримання зловмисників було орієнтовано весь особовий склад поліції Вінницької області та сусідніх областей, а також запроваджено спеціально поліцейську операцію. 

Теги: #полиция

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