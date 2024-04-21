Армія РФ обстріляла Корабельний район Херсона: вибито вікна, пошкоджено балкони, згоріли авто - Мрочко

Російська армія о 4 ранку обстріляла житлові масиви Херсона з тимчасово окупованого лівого берега, повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Вибиті вікна, пошкоджені балкони, згорілі машини, налякані дорослі та діти... Це коротко про сьогоднішній ранок у Херсоні. Армія рф з тимчасово окупованого лівого берега близько 4.00 вдарила по житлових кварталах Корабельного району. Жителі обстріляних будинків свій вихідний проведуть, ліквідовуючи наслідки ворожих ударів", - написав він у телеграм-каналі в неділю.

Як уточнили в Херсонській обласній військовій адміністрації пізніше, вранці "окупанти крили вогнем одночасно кілька житлових кварталів. У Корабельному районі снаряди влучили в багатоповерхівку та припарковані поруч автомобілі. Уламками пошкоджено медзаклад", - йдеться в повідомленні Херсонської ОВА в неділю.

Повідомляється, що "у Дніпровському районі внаслідок обстрілу постраждала 81-річна жінка. Під удар окупантів потрапив її житловий будинок. У постраждалої діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, контузію. Медики надали їй допомогу на місці. Від госпіталізації жінка відмовилася".