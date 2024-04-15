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17:22 15.04.2024

Литва виділить EUR3 млн на виробництво FPV-дронів для України

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Литва виділить EUR3 млн на виробництво FPV-дронів для України

За результатами засідання керівної групи Коаліції безпілотників, Литва виділить EUR3 млн на виробництво FPV-дронів для України, а Канада влітку розпочне передання 450 БПАК SkyRanger, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Крім того, Німеччина передасть Україні розвідувальні БПЛА VECTOR 211, водночас Нідерланди підтвердили свої наміри контрактувати партії дронів Heidrun RQ-35 на €200 млн у співпраці з Данією і Німеччиною.

"Ситуація на фронті змінюється щодня, ворог продовжує атакувати цивільні об’єкти, особливо енергетичну інфраструктуру. Ми потребуємо інструментів для асиметричної відповіді. Час для обговорення рішень спливає, нам це потрібно вже зараз", - зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, звертаючись до учасників засідання.

"Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс закликав присутніх щодня памʼятати, що війна продовжується, тож час усім учасникам долучитися до підтримки ініціативи, яка набирає обертів і очікує на приєднання нових країн", - повідомляє пресслужба.

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