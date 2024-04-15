Виконавча рада МВФ обрала Крісталіну Георгієву на другий термін як директора-розпорядника

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) у п'ятницю, 12 квітня, обрала Крісталіну Георгієву на посаду директора-розпорядника МВФ на другий п'ятирічний термін, що розпочинається 1 жовтня 2024 року. Рішення Ради було ухвалено консенсусом, повідомляють у пресрелізі МВФ.

"Ухвалюючи це рішення, Рада високо оцінила сильне і гнучке керівництво пані Георгієвої в період її перебування на посаді, коли вона долала низку серйозних глобальних потрясінь. Пані Георгієва керувала безпрецедентними заходами реагування МВФ на ці потрясіння, включно із затвердженням понад $360 млрд нового фінансування від початку пандемії для 97 країн, полегшенням боргового тягаря найбідніших і найуразливіших членів фонду та історичним виділенням спеціальних прав запозичення (СПЗ) на суму $650 млрд", - йдеться в заяві координаторів Виконавчої ради МВФ Афонсо С. Бевілакуа та Абдулли Ф. БінЗараха.

Зазначено, що Рада вітає те, що "пані Георгієва приділятиме особливу увагу питанням макроекономічної та фінансової стабільності, забезпечуючи при цьому, щоб фонд продовжував адаптуватися й розвиватися відповідно до потреб усіх членів. Рада визнає, що вона приділяє особливу увагу зміцненню підтримки, яку фонд надає своїм членам шляхом ефективних консультацій з питань політики, розвитку потенціалу та фінансування. Рада сподівається на подальшу тісну співпрацю з директором-розпорядником".

Директора-розпорядника МВФ призначає виконавча рада на п'ятирічний термін. Крісталіна Георгієва, якій у серпні виповниться 71 рік, обійняла цю посаду в жовтні 2019 року.