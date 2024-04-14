Події

21:06 14.04.2024

Очікування місяцями пакета підтримки Україною призводить до зростання самовпевненості терористів

2 хв читати
Очікування місяцями пакета підтримки Україною призводить до зростання самовпевненості терористів

Україна місяцями чекає життєво важливого пакета підтримки і це призводить до зростання самовпевненості терористів, сказав у відеозверненні в неділю президент України Володимир Зеленський.

"Не риторикою захищається небо. Не думками обмежується виробництво ракет і дронів для терору. І те, що санкції проти Росії все ще обходять. І те, що ми в Україні місяцями чекаємо на життєво важливий пакет підтримки. Те, що ми очікуємо голосування в Конгресі, свідчить про те, що так само місяцями наростає самовпевненість терористів", - сказав він.

На жаль, зауважив глава держави, "допомога Україні досі обмежена, а російська держава досі має доступ до критичних компонентів, необхідних для виробництва ракет і дронів".

"У кожній ракеті, що завдає ударів по Україні, щонайменше десятки компонентів - електроніка, чипи, - які постачаються від компаній з інших країн і завозяться через територію сусідів Росії. У "шахедах" також компоненти вироблені у вільному світі. Усе це має бути припинено", - заявив він.

Президент нагадав, що під час відбиття атаки Ірану на Ізраїль "було продемонстровано, коли авіація і ППО збивали іранські ракети і "шахеди" спрямовані проти Ізраїлю".

"Увесь світ бачить, що таке справжній захист. Бачить, що це можливо. І весь світ побачив, що Ізраїль у цьому захисті був не наодинці – загрозу в небі знищували й союзники. І коли Україна говорить союзникам, що єдність дає найкращий захист, ефективність цього вони вже самі добре знають. Знають і забезпечують", - сказав Зеленський.

 

 

Теги: #президент #військова_допомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:36 12.04.2024
Зеленський відвідав у Чернівцях медиків і військових у госпіталі та вручив їм нагороди

Зеленський відвідав у Чернівцях медиків і військових у госпіталі та вручив їм нагороди

15:33 11.04.2024
Латвія надасть Україні у 2024 році військову допомогу в розмірі EUR112 млн

Латвія надасть Україні у 2024 році військову допомогу в розмірі EUR112 млн

20:19 10.04.2024
Зеленський провів нараду щодо ракетної програми: У нашої "оборонки" є потрібні результати

Зеленський провів нараду щодо ракетної програми: У нашої "оборонки" є потрібні результати

20:03 10.04.2024
Зеленський зустрівся в Києві з гендиректоркою Міжнародної організації з міграції

Зеленський зустрівся в Києві з гендиректоркою Міжнародної організації з міграції

20:33 06.04.2024
В Україну прибула нова партія військової допомоги з Литви - бронемашини M577

В Україну прибула нова партія військової допомоги з Литви - бронемашини M577

19:36 05.04.2024
Зеленський провів координаційну нараду з керівництвом Чернігівської області

Зеленський провів координаційну нараду з керівництвом Чернігівської області

07:11 05.04.2024
Байден вказав Нетаньягу на неприпустимість ударів по співробітниках благодійних організацій у Газі

Байден вказав Нетаньягу на неприпустимість ударів по співробітниках благодійних організацій у Газі

09:38 04.04.2024
Білий дім скептично поставився до ідеї посилення ролі НАТО в наданні допомоги Україні - ЗМІ

Білий дім скептично поставився до ідеї посилення ролі НАТО в наданні допомоги Україні - ЗМІ

21:49 03.04.2024
Зеленський заслухав доповідь Сирського про плани оборонних і активних дій ЗС України у найближчій перспективі

Зеленський заслухав доповідь Сирського про плани оборонних і активних дій ЗС України у найближчій перспективі

18:22 02.04.2024
Військова допомога Італії Україні є значною і високо цінується - посол

Військова допомога Італії Україні є значною і високо цінується - посол

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський заявив про ускладнення бойової ситуації на донецькому напрямку

У Дніпрі п’ятеро постраждалих від падіння осколків ворожої ракети, серед них підліток, пошкоджено дев’ять будинків, у Любимівській громаді троє постраждалих

Зеленський: Дії Ірану загрожують світу так само, як дії Росії

Удари по території України російський флот може завдавати тільки з підводних човнів - речник ВМС ЗСУ

Армія РФ проводить три операції на оперативному рівні та активізувала зусилля із захоплення Часового Яру - ISW

ОСТАННЄ

Зеленський заявив про ускладнення бойової ситуації на донецькому напрямку

Країни G7 готові вжити заходів у разі ескалації ситуації з боку Ірану - заява

Окупанти намагаються прорвати оборону ЗС України на захід від Бахмута

У Дніпрі вже 12 постраждалих унаслідок падіння уламків ракети

Саміт ЄС 17-18 квітня обговорить ситуацію на Близькому Сході

Українська авіація за добу завдала ударів по 22 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

Окупанти за добу завдали вісім ракетних і 65 авіаударів по Україні, обстріляли понад 100 міст і сіл

ЗС України відбили за добу на новопавлівському напрямку 11 атак окупантів, загалом за добу було 42 бойові зіткнення

Над Чорним морем збито дві російські ракети Х-59

Байден рекомендує Ізраїлю утриматися від удару у відповідь по Ірану

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА