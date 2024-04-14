Очікування місяцями пакета підтримки Україною призводить до зростання самовпевненості терористів

Україна місяцями чекає життєво важливого пакета підтримки і це призводить до зростання самовпевненості терористів, сказав у відеозверненні в неділю президент України Володимир Зеленський.

"Не риторикою захищається небо. Не думками обмежується виробництво ракет і дронів для терору. І те, що санкції проти Росії все ще обходять. І те, що ми в Україні місяцями чекаємо на життєво важливий пакет підтримки. Те, що ми очікуємо голосування в Конгресі, свідчить про те, що так само місяцями наростає самовпевненість терористів", - сказав він.

На жаль, зауважив глава держави, "допомога Україні досі обмежена, а російська держава досі має доступ до критичних компонентів, необхідних для виробництва ракет і дронів".

"У кожній ракеті, що завдає ударів по Україні, щонайменше десятки компонентів - електроніка, чипи, - які постачаються від компаній з інших країн і завозяться через територію сусідів Росії. У "шахедах" також компоненти вироблені у вільному світі. Усе це має бути припинено", - заявив він.

Президент нагадав, що під час відбиття атаки Ірану на Ізраїль "було продемонстровано, коли авіація і ППО збивали іранські ракети і "шахеди" спрямовані проти Ізраїлю".

"Увесь світ бачить, що таке справжній захист. Бачить, що це можливо. І весь світ побачив, що Ізраїль у цьому захисті був не наодинці – загрозу в небі знищували й союзники. І коли Україна говорить союзникам, що єдність дає найкращий захист, ефективність цього вони вже самі добре знають. Знають і забезпечують", - сказав Зеленський.