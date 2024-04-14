Унаслідок обстрілів у Херсоні загорілися три приватні будинки, пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалий

Унаслідок обстрілу російськими військами в Корабельному районі Херсона пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, загорілися три приватні будинки, зафіксовано одного постраждалого, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Цієї ночі жителі Херсона прокинулися від гучних вибухів. Російські війська вкотре обстріляли житлові квартали. У Корабельному районі через влучання ворожих снарядів загорілися три приватні будинки. Ще кілька пошкоджено вибуховою хвилею. Також окупанти влучили в багатоповерхівку. Відомо про одного постраждалого", - написав він у телеграм-каналі в неділю.

За його даними, 48-річного чоловіка госпіталізували в лікарню. "У нього діагностували вибухову і черепно-мозкову травми, поранення стегна і передпліччя, контузію. Медики надали йому необхідну допомогу".