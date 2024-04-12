Ворог завдав авіаудару по цивільній інфраструктурі в Сумах, попередньо без постраждалих - ОВА

У п'ятницю ворог завдав авіаційного удару по цивільній інфраструктурі в Сумах, за попередньою інформацією постраждалих немає, наслідки уточнюють, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Сьогодні, 12 квітня, ворог наніс авіаційний удар по цивільній інфраструктурі міста Суми. Попередньо, люди не постраждали. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки удару уточнюються", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі.