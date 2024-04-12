Кількість загиблих унаслідок атаки по Одещині 10 квітня збільшилася до шести осіб

У лікарні помер чоловік, який постраждав унаслідок ворожої ракетної атаки в Одеській області 10 квітня, тож кількість загиблих зросла до шести осіб, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Кількість загиблих унаслідок ворожої атаки по Одеській області 10 квітня збільшилася до шести. На жаль, сьогодні в лікарні помер 56-річний чоловік", - зазначено в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі у п'ятницю.

Як повідомлялося, у середу ввечері ворог завдав ракетного удару по Одеському району. Раніше було відомо, що загинули п'ятеро людей, серед них 10-річна дівчинка, 14 осіб поранені, четверо з них перебували у важкому стані. П'ятницю, 12 квітня, в Одеській області оголошено днем жалоби за загиблими.