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08:22 11.04.2024

Кулеба: Понад 200 тис. абонентів залишилися без електропостачання - найскладніша ситуація через ворожі обстріли в Харківській області

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Кулеба: Понад 200 тис. абонентів залишилися без електропостачання - найскладніша ситуація через ворожі обстріли в Харківській області

У Харківській області залишається найбільш складна ситуація через ворожі обстріли, понад 200 тис. абонентів без електропостачання, повідомляє заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба.

"Найскладніша ситуація в Харківській області. Там понад 10 ракетних ударів тільки по місту. Країна-терорист намагається знищити інфраструктуру Харкова і залишити місто в темряві. Уже є перебої з електрикою в області - понад 200 тисяч абонентів Харківщини залишилися без електропостачання", - написав він у телеграм-каналі.

Він зазначив, що Харківський метрополітен працює як укриття.

Наразі енергетики та профільні служби аналізують наслідки терористичної атаки противника. Фахівці, місцева та обласна влада працюють, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки.

Кулеба наголосив, що внаслідок ворожих обстрілів ніхто не постраждав.

"Окупанти ще раз вирішили воювати проти кранів і світла. Координуємо заходи, щоб мережі працювали. У людей буде електрика, попри атаки ворога", - написав він.

 

 

 

Теги: #харків #ситуація #кулеба

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