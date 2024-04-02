Росіяни за добу завдали 353 удари по восьми містах і селах Запорізької області, є руйнування

Окупанти за добу завдали 353 удари по 8 містах і селах Запорізької області, є руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у зведенні у вівторок уранці.

"353 удари по 8 населених пунктах Запорізької області окупанти завдали впродовж доби", - йдеться в повідомленні.

Так, 3 авіаудари військовослужбовці Росії здійснили по Малій Токмачці та Роботиному. 26 БПЛА атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку та Малинівку. 10 РСЗВ-обстрілів припали на Гуляйполе, Малу Токмачку, Роботине, Левадне, Новояковлівку.

Також 314 артударів завдано по території Гуляйполя, Малинівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного і Вербового.

Крім того, надійшло 24 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.