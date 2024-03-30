Обмеження допомоги Україні країнами Заходу з метою знизити ескалацію війни з боку РФ виявилося безуспішним - ISW

В американському Інституті вивчення війни (ISW) вказують, що політика надання Україні обмеженої військової допомоги для зниження військової ескалації з боку РФ не привела до очікуваних результатів.

"США і європейські країни, як і раніше, не бажають надавати Україні матеріальні засоби, які можуть виявитися оперативними або стратегічно значущими і сприяти значним наступальним зусиллям України, через побоювання ескалації ситуації з боку Росії або відплати. Однак рішення західних держав обмежити обороноздатність України у спробі впоратися з ескалацією не змогли перешкодити російській ескалації війни проти України", - ідеться у зведенні ISW за 29 березня.

Зазначається, що РФ почала завдавати ударів по українських греблях і гідроелектростанціях, чого не робила раніше, і це "є важливим поворотним моментом і ескалацією російської ударної кампанії проти України".

"Росія послідовно доводила свою готовність ескалувати свою агресію без провокацій, і побоювання з приводу відплати та ескалації з боку Росії у відповідь на подальше надання Україні західної зброї та систем не повинні диктувати США або інші рішення Заходу щодо цієї допомоги", - наголошують аналітики.