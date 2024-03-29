Затримки в допомозі США Україні збільшують загрозу оперативного успіху РФ - ISW

Україна наразі не дає змоги російським військам домогтися значних тактичних успіхів на всій лінії фронту, але затримки у безпековій допомозі США можуть збільшити загрозу оперативного успіху РФ, наголошується у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 28 березня.

"Обмеження в матеріальному забезпеченні обмежують можливості українських сил проводити ефективні оборонні операції, а також надають російським силам гнучкість у проведенні наступальних операцій, що може призвести до зростання можливостей для російських сил домогтися оперативних значних успіхів у майбутньому... Надходження достатньої та регулярної західної військової допомоги та розв'язання українських проблем із людськими ресурсами звузять ці можливості для російських сил та завадять їм домогтися навіть незначних тактичних успіхів", - ідеться в зведенні.

ISW продовжує вважати, що послідовне надання західної військової допомоги у вигляді ключових систем, багато з яких можуть швидко і у великих масштабах поставити лише США, відіграє вирішальну роль у перспективах РФ у 2024 році і тоді українські сили зможуть спробувати оскаржити ситуацію на всьому театрі військових дій. "Перебіг війни до кінця 2024 року багато в чому залежить від надання військової допомоги США і продовження військової підтримки з боку неамериканських організацій, а також від здатності України розв'язувати свої проблеми із військовим персоналом", - вказують аналітики.

Зазначається, що дефіцит техніки змушує Україну надавати пріоритет критично важливим секторам фронту, збільшуючи ризик прориву РФ в інших, менш забезпечених секторах, і робить лінію фронту загалом крихкішою, ніж здається, незважаючи на нинішні відносно повільні темпи російського наступу.

Також повідомляється, що посилення російських безпілотних і ракетних ударів змушує Україну віддавати пріоритет захисту силами протиповітряної оборони населених пунктів, критично важливої інфраструктури та промислових об'єктів у тилу, а не позицій уздовж лінії фронту.

"Українські та західні офіційні особи дедалі частіше попереджають про критичну нестачу ракет ППО найближчими місяцями, а подальша деградація парасольки ППО України не лише обмежить здатність України захищати критично важливі елементи її військових дій у тилу, а й, імовірно, надасть змогу російській авіації провести тривалу безпечну операцію уздовж лінії фронту... Україна могла би подолати ці уразливості, якби вона вчасно отримала військову допомогу США й вирішила свої поточні проблеми з персоналом", - зазначили в ISW.