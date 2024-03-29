Під повітряною атакою перебували Дніпро, Кам'янське, Павлоград, Кременчук, Івано-Франківськ, н.п. Дніпропетровської і окремі об'єкти Львівської обл.

Нічна ракетно-дронова атака тривала 9 годин, по всій Україні було оголошено повітряну тривогу через загрозу ракетних ударів із літаків Ту-95МС, повідомляють моніторингові канали.

Під атакою перебували міста Дніпро, Кам'янське, Павлоград, Кременчук, Івано-Франківськ, окремі населені пункти Дніпропетровської області, окремі об'єкти Львівської області. Ударів завдавали, зокрема, і по енергетичному комплексу України.

Ворогом було застосовано:

- крилаті ракети Х-101/555, запущені щонайменше 10-ма бортами Ту-95 з району Енгельса/Каспійського моря;

- аеробалістичні гіперзвукові ракети комплексу Х-47М2 "Кинджал";

- балістичні ракети ОТРК "Іскандер-М"/"KN-23";

- керовані зенітні ракети ЗРК "С-300"/"С-400";

- ударні БПЛА типу "Шахід";

- керовані авіаційні ракети Х-59 з бортів Су-34.

Ракети Х-101/555 подолали найбільшу дистанцію в ~2100 км перш ніж досягли Франківської та Чернівецької областей.

Ракети Х-47м2 "Кинджал" запускалися бортами МіГ-31К з території Тульської/Калузької областей РФ.

Балістичні ракети різних типів запускалися з тимчасово окупованих територій АР Крим та Бєлгородської області РФ.

Частину ракет знищено силами ППО.