Події

07:02 29.03.2024

Під повітряною атакою перебували Дніпро, Кам'янське, Павлоград, Кременчук, Івано-Франківськ, н.п. Дніпропетровської і окремі об'єкти Львівської обл.

1 хв читати
Під повітряною атакою перебували Дніпро, Кам'янське, Павлоград, Кременчук, Івано-Франківськ, н.п. Дніпропетровської і окремі об'єкти Львівської обл.

Нічна ракетно-дронова атака тривала 9 годин, по всій Україні було оголошено повітряну тривогу через загрозу ракетних ударів із літаків Ту-95МС, повідомляють моніторингові канали.

Під атакою перебували міста Дніпро, Кам'янське, Павлоград, Кременчук, Івано-Франківськ, окремі населені пункти Дніпропетровської області, окремі об'єкти Львівської області. Ударів завдавали, зокрема, і по енергетичному комплексу України.

Ворогом було застосовано:

- крилаті ракети Х-101/555, запущені щонайменше 10-ма бортами Ту-95 з району Енгельса/Каспійського моря;

- аеробалістичні гіперзвукові ракети комплексу Х-47М2 "Кинджал";

- балістичні ракети ОТРК "Іскандер-М"/"KN-23";

- керовані зенітні ракети ЗРК "С-300"/"С-400";

- ударні БПЛА типу "Шахід";

- керовані авіаційні ракети Х-59 з бортів Су-34.

Ракети Х-101/555 подолали найбільшу дистанцію в ~2100 км перш ніж досягли Франківської та Чернівецької областей.

Ракети Х-47м2 "Кинджал" запускалися бортами МіГ-31К з території Тульської/Калузької областей РФ.

Балістичні ракети різних типів запускалися з тимчасово окупованих територій АР Крим та Бєлгородської області РФ.

Частину ракет знищено силами ППО.

 

 

 

Теги: #повітряна_атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:46 30.08.2023
Залужний: У небі над Україною було зафіксовано 44 повітряні цілі, знищено всі 28 крилатих ракет і 15 із 16 БПЛА

Залужний: У небі над Україною було зафіксовано 44 повітряні цілі, знищено всі 28 крилатих ракет і 15 із 16 БПЛА

06:23 24.06.2023
Внаслідок ракетної атаки в Солом'янському районі семеро людей поранено, пошкоджено близько 40 авто – КМВА

Внаслідок ракетної атаки в Солом'янському районі семеро людей поранено, пошкоджено близько 40 авто – КМВА

05:00 24.06.2023
Понад 20 ракет було знищено у повітряному просторі Києва – КМВА

Понад 20 ракет було знищено у повітряному просторі Києва – КМВА

23:54 17.06.2023
Загроза ракетної атаки в Херсонській та Миколаївській областях – ПС ЗСУ

Загроза ракетної атаки в Херсонській та Миколаївській областях – ПС ЗСУ

08:05 09.06.2023
Знищено десять ударних дронів, чотири крилаті ракети та чотири розвідувальних БПЛА

Знищено десять ударних дронів, чотири крилаті ракети та чотири розвідувальних БПЛА

07:42 06.06.2023
У Дніпровському районі столиці виявлено уламки ракети на даху приватної будівлі

У Дніпровському районі столиці виявлено уламки ракети на даху приватної будівлі

08:55 22.05.2023
Повітряні сили ЗС України повідомили про "мінус один літак" Су-35, знищено 20 ударних БПЛА і 4 крилаті ракети

Повітряні сили ЗС України повідомили про "мінус один літак" Су-35, знищено 20 ударних БПЛА і 4 крилаті ракети

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

По всій Україні - повітряна тривога через загрозу ракетних ударів

ВИБУХИ В ДНІПРІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

ВИБУХИ В КАМ'ЯНСЬКОМУ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

ВИБУХИ В ЧЕРКАСАХ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Служба зовнішньої розвідки має бути більш активною

ОСТАННЄ

Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 59 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку відбито 22 атаки противника

Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила 16 ракетних і 131 авіаудар

Генштаб ЗС України: Авіація завдала ударів по 14 районах скупчення сил противника

29 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Федоров представив новий комплекс дистанційного розмінування

Лоцман вантажного судна викликав допомогу буксира, перш ніж врізатися в міст у Балтіморі

По всій Україні - повітряна тривога через загрозу ракетних ударів

В аварії автобуса FlixBus у Німеччині постраждало дві українки

Фармкомпанія "Дарниця" приєднується до Альянсу критичних лікарських засобів ЄС

Унаслідок атаки безпілотників у Кам'янському є постраждалий

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА