Росіяни скинули дві бомби на навчальний заклад у Сумській області

Російські окупанти скинули два бомби на навчальний заклад Великописарівської громади Сумської області, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, 25 березня 2024 року близько 16:20 окупанти скинули дві керовані авіаційні бомби на цивільну інфраструктуру Великописарівської громади Охтирського району. Внаслідок атаки ворога пошкоджено будівлю загальноосвітньої школи", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст.438 КК України).