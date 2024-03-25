У Печерському районі Києва уламки збитої ракети впали на житловий будинок

Житловий будинок у Печерському районі Києва зазнав ушкоджень під час ворожої ракетної атаки, повідомляється в телеграм-каналі Київської міської військової адміністрації.

"За попередньою інформацією, внаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків у Печерському районі. Пошкоджено житловий будинок. Оперативні служби прямують на місце пригоди. Дані уточнюються", - повідомив начальник військової адміністрації столиці Сергій Попко.

Пізніше він додав, що, за попередніми даними, внаслідок ракетної атаки пошкоджено багатоповерховий будинок у Печерському районі.

"Також, попередньо, зафіксовано падіння уламків у Солом'янському та Дніпровському районах. Оперативні служби слідують на місця подій. Дані щодо руйнувань та потерпілих уточнюються", - написав Попко.

Зі свого боку мер столиці Віталій Кличко повідомив у телеграм-каналі про виклики екстрених служб у Печерський, Солом'янський і Дніпровський райони Києва. "Підрозділи прямують на місця", - зазначив він.