План Ukraine Facility передбачає ухвалення закону про територіальну організацію виконавчої влади та про розмежування повноважень у 2025-2026 рр.

План реалізації програми підтримки Ukraine Facility передбачає ухвалення законодавства про реформування територіальної організації виконавчої влади, про публічні консультації з питань державної політики та про розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади у 2025-2026 роках.

Згідно з планом, який український уряд ухвалив і передав Європейській комісії, Україна має провести низку реформ у сфері децентралізації та регіональної політики.

До першого кварталу 2025 року має набути чинності законодавство, згідно з яким реформування територіальної організації виконавчої влади в Україні набуває чинності протягом 12 місяців із дня припинення або скасування воєнного стану (переформатування місцевих державних адміністрацій в органи префектурного типу).

Також до першого кварталу 2025 року має набрати чинності законодавство про публічні консультації з питань державної політики, згідно з яким за 12 місяців із дня припинення або скасування воєнного стану в Україні буде запущено правовий механізм проведення публічних консультацій під час формування та реалізації державної політики і вирішення питань місцевого значення.

Крім того, до першого кварталу 2026 року має набути чинності законодавство для забезпечення оптимального розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади за принципами субсидіарності та децентралізації, що сприятиме усуненню конфлікту повноважень між сільськими, селищними, міськими радами та районними радами.

Як повідомлялося, 20 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль передав план реалізації Ukraine Facility до Європейської комісії.

Зокрема, план реалізації Ukraine Facility передбачає: реформу оплати праці державних службовців, відновлення конкурсів на держслужбу, запуск інформаційної системи управління людськими ресурсами (HRMIS) і відновлення роботи Єдиного порталу вакансій державної служби, удосконалення систем дошкільної та професійної освіти, запуск системи переходу від військової служби до цивільного життя і покращення функціонування ринку праці у 2025-2026 роках.