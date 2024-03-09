В Одеській області спостерігається спалах скарлатини

В Одеській області зафіксовано спалах скарлатини, за 3 місяці було більше ніж 60 хворих серед дітей, зокрема один летальний результат, повідомив Одеський обласний центр контролю і профілактики хвороб.

"В області спостерігається зростання захворюваності на скарлатину, яке пов'язане з черговим циклічним підйомом. Останній циклічний підйом реєструвався у 2014 році, коли захворіло 355 осіб. У поточному році зареєстровано 61 випадок скарлатини серед дітей, зокрема 1 летальний від ускладнень", - ідеться в повідомленні, опублікованому на сторінці центру у фейсбуці.

Зазначається, що у 2023 році було зареєстровано 182 випадки захворювання на скарлатину, що у 2,6 раза більше, ніж у 2022 році.

"Переважно хворіли діти до 17 років (97%) і найбільш вразливою серед них, як і в минулі роки, була вікова група - 5-9 років (56%). Випадки скарлатини реєструвалися практично на всіх адміністративних територіях", - уточнюється в повідомленні.

Скарлатина - гостре антропонозне інфекційне захворювання групи стрептококових інфекцій, що проявляється інтоксикацією, гнійним ураженням мигдаликів ротоглотки і характерним висипом.