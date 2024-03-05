Рятувальники КАРС і ДСНС локалізують загоряння очерету поблизу озера Тягле на Осокорках у Києві

У Дарницькому районі Києва на Осокорках рятувальники локалізують пожежу на відкритій місцевості поблизу озера Тягле, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"На відкритій території поблизу озера Тягле сталося загоряння трав'яного настилу та очерету. На місці працюють рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та Київської служби порятунку (КАРС). Фахівці роблять усе, щоб запобігти поширенню вогню та локалізувати пожежу", - йдеться в повідомленні КМДА в телеграм-каналі у вівторок.

"Робота рятувальників ускладнена тим, що шляхи під'їзду до осередків пожежі підтоплено", - зазначено в повідомленні.