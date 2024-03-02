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19:25 02.03.2024

Зеленський про атаку Одеси: Затягування з поставками Україні систем ППО призводить до загибелі людей унаслідок російських повітряних атак

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Зеленський про атаку Одеси: Затягування з поставками Україні систем ППО призводить до загибелі людей унаслідок російських повітряних атак

Президент Володимир Зеленський закликав західних партнерів до прискорення поставок систем ППО для України, оскільки їх затягування призводить до загибелі людей внаслідок російських повітряних атак.

"Світ знає, що можна протиставити терору. У світу достатньо систем ППО, систем захисту від "шахедів" і ракет. І затягування з постачанням зброї для України, ППО для захисту наших людей призводить до таких втрат, до того, що перелік дітей, чиї життя забирає Росія, постійно зростає", - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні в суботу.

Він зазначив, що Україна не просила нічого більше, ніж потрібно.

"А коли життя втрачаються, а в партнерів просто внутрішні політичні ігри чи суперечки, які обмежують наш захист, це неможливо зрозуміти. З цим неможливо погодитися. І буде неможливо забути - це пам'ятатиме світ", - наголосив президент.

Зеленський додав, що "російський терор має програти. Це важливо. Немає нічого, що вони в Москві визнають, окрім сили. Отже, має бути більше нашої сили. І єдності. Єдності світу. Єдності тут, у нас, в Україні".

"У таких атаках саме "шахедами" жодного військового сенсу немає і бути не може. Це терор, метою якого є виключно знищення життів, виключно залякування людей", - додав він.

Також президент зазначив, що в Одесі триває рятувальна операція. Наразі ДСНС, поліція та інші служби продовжують працювати.

 

 

 

Теги: #світ #ппо #зеленський

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