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19:00 28.02.2024

Ердоган заявив про готовність налагодити російсько-український діалог

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Ердоган заявив про готовність налагодити російсько-український діалог

Туреччина готова докласти зусиль для відновлення російсько-українських переговорів, повідомляє в середу агентство "Анадолу" з посиланням на президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

"Для досягнення миру ми готові відновити процес переговорів, які раніше відбувалися в Стамбулі", - заявив Ердоган у відеозверненні до учасників саміту "Україна - Південно-Східна Європа".

"Дипломатія і діалог мають отримати шанс закінчити війну справедливим і міцним миром. (...) Я вважаю, що необхідно ініціювати спільні зусилля, хоча б для визначення загальних параметрів миру", - додав турецький лідер.

Ердоган також наголосив на необхідності встановлення принципів гарантії безпеки комерційних суден у Чорному морі та повідомив, що Анкара бере участь у переговорах щодо створення нового положення ООН про зобов'язання щодо забезпечення безпеки.

Теги: #ердоган

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