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17:42 25.02.2024

Зеленський: У війні з РФ загинула 31 тисяча українських військових

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Зеленський: У війні з РФ загинула 31 тисяча українських військових

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у війні РФ проти України загинула 31 тисяча українських військових, з російського боку - 180 тисяч загиблих.

"Кожна людина - це дуже велика втрата для нас. 31 тисяча українців загинули, військові загинули в цій війні. Не 300 тисяч, не 150 тисяч, як там бреше Путін", - заявив він на пресконференції в неділю.

Водночас, за словами Зеленського, з російського боку значиться 180 тисяч загиблих.

"І знаю, що до 500 тисяч (у росіян - ІФ-У) в сумі з пораненими", - сказав він.

Глава держави, при цьому, не назвав кількості поранених військових з української сторони.

"Я не скажу, скільки поранених. Тому що Росія буде знати, скільки людей пішло з поля бою. Просто не скажу про це. Є (у нас - ІФ-У) безвісти зниклі. Не буду грати з цими цифрами, не хочу. Чому? Тому що останній обмін показав, що ми будемо неточними з вами через те, що повернули кілька людей. Вони були в списку безвісти зниклих, а двоє хлопців повернулися живими", - зазначив президент.

Крім того, за словами Зеленського, на тимчасово окупованих територіях України загинули десятки тисяч цивільних осіб.

"Ми знаємо про десятки тисяч. Я не знаю, скільки з них загинуло, вбито, замордовано, закатовано, скільки депортовано. Є, ви знаєте, є деякі списки, але всі вони... Ми не знаємо, скільки вони вбили наших цивільних точно. Не знаємо. Ми дізнаємося, коли закінчимо з ним і з цією Росією", - резюмував він.

 

Теги: #война #погибшие #зеленский

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