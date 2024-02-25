И.о. министра по делам ветеранов Александр Порхун заявляет, что ветеранская политика в Украине нуждается в кардинальных изменениях и анонсировал утверждение правительством единого стандарта предоставления ветеранам услуг по принципу "единого окна" в Центрах предоставления административных услуг.

"Ветеранская политика нуждается в кардинальных изменениях. Минветеранов это история не только о льготах, а про жизнь и его смыслы, а так о нуждах и возможностях, о лидерстве, качественных изменениях и их имплементации, о стимулах и инструментах", - сказал Порхун на форуме "Украина. Год 2024" в воскресенье.

Также он обратил внимание на проблему предоставления медицинской помощи ветеранам. В частности, по его словам, необходимо изменить перечень препаратов по программе "доступные лекарства" и расширить услуги по стоматологии.

Кроме того, по словам и.о. министра, необходимо обратить внимание на вопрос трудоустройства ветеранов, особенно людей с инвалидностью.

"Меня недавно спросили, что мне не хватает как ветерану. К сожалению, но откровенно – уважения. Мы должны взять ответственность за ветерана, также, как он, взял ответственность, когда пошел на войну", - заявил Порхун.