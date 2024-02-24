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02:57 24.02.2024

Вночі ППО збила 12 БпЛА над Миколаївською, Кіровоградською та Одеською областями

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Вночі ППО збила 12 БпЛА над Миколаївською, Кіровоградською та Одеською областями

Вночі силами ППО збито 12 ударних БпЛА над Миколаївською, Кіровоградською та Одеською областями, повідомили Сили оборони півдня у своєму Телеграм-каналі.

"БпЛА типу "Shahed-131/136", спрямовані з акваторії Чорного моря, здійснювали складне маневрування над прибережними населеними пунктами та вглиб країни, у центральні регіони. Підрозділами протиповітряної оборони в нашій операційній зоні було збито 12 дронів-камікадзе: 2 над Миколаївщиною, по 5 над Кіровоградщиною та Одещиною", - сказано в повідомленні.

Підкреслюється, що "паралельно з дронами ворог застосував і керовані авіаційні ракети Х-59 з літака тактичної авіації, з акваторії Азовського моря. 2 ракети знищено силами ППО на Кіровоградщині".

"Доля літака з'ясовується", - додали Сили оборони.

 

Теги: #україна #ппо #південь

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