Вночі ППО збила 12 БпЛА над Миколаївською, Кіровоградською та Одеською областями

Вночі силами ППО збито 12 ударних БпЛА над Миколаївською, Кіровоградською та Одеською областями, повідомили Сили оборони півдня у своєму Телеграм-каналі.

"БпЛА типу "Shahed-131/136", спрямовані з акваторії Чорного моря, здійснювали складне маневрування над прибережними населеними пунктами та вглиб країни, у центральні регіони. Підрозділами протиповітряної оборони в нашій операційній зоні було збито 12 дронів-камікадзе: 2 над Миколаївщиною, по 5 над Кіровоградщиною та Одещиною", - сказано в повідомленні.

Підкреслюється, що "паралельно з дронами ворог застосував і керовані авіаційні ракети Х-59 з літака тактичної авіації, з акваторії Азовського моря. 2 ракети знищено силами ППО на Кіровоградщині".

"Доля літака з'ясовується", - додали Сили оборони.