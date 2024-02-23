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16:38 23.02.2024

В Україні на сьогодні законтрактовано понад 50% із передбачуваного 1 млн дронів вітчизняного виробництва - Мінцифри

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В Україні на сьогодні законтрактовано понад 50% із передбачуваного 1 млн дронів вітчизняного виробництва - Мінцифри

Перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб заявляє, що на сьогодні законтрактовано вже понад 50% із передбачуваного 1 млн дронів вітчизняного виробництва.

"Щодо питання про 1 мільйон дронів, то минулого року парламент і уряд вжили низки заходів щодо стимулювання вітчизняного ринку. Це стосується і скасування ПДВ, і збільшення прибутку, і ліквідації низки бюрократичних норм, різних експертиз, які заважали розвитку ринку. На сьогодні можу вас запевнити, що спроможність вітчизняного ринку значно перевершує заявлену цифру, а в рамках доступного бюджету Міноборони та Держспецзв'язку зазначену цифру буде точно виконано, і вона вже активно виконується", - сказав він під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю, про що свідчить стенограма засідання.

На запитання, на якому етапі перебуває виконання плану з випуску в Україні 1 млн дронів, Вискуб зазначив, що "на сьогодні щодо контрактування це понад 50% точно".

Він наголосив, що контрактування дронів відбувається за планом і навіть із випередженням.

"Можливість ринку, вона удвічі-втричі більша, і ми сподіваємося, що завдяки створенню коаліції дронів, завдяки можливості спрямувати міжнародні ресурси на український ринок, ми зараз активно проводимо ці переговори, зазначена цифра в 1 мільйон, вона буде набагато перевиконана", - зазначив він.

Теги: #дрони #мінцифри

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