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15:27 21.02.2024

На оріхівському напрямку ворог намагається переміщувати особовий склад на швидкісних квадроциклах - Тарнавський

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На оріхівському напрямку ворог намагається переміщувати особовий склад на швидкісних квадроциклах - Тарнавський

На оріхівському напрямку російські окупанти намагаються переміщувати особовий склад не лише малими піхотними групами, а й на швидкісних квадроциклах, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Безуспішними атаки росіян були, зокрема, на оріхівському напрямку. Тут противник намагається здійснювати переміщення особового складу не лише малими піхотними групами, а й на швидкісних квадроциклах. По ворогу завдається вогневе ураження, ворог знищується", - написав Тарнавський у телеграм-каналі в середу.

Загалом за минулу добу в операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог завдав 54 авіаударів, здійснив 1 151 артобстріл, зокрема два скидання з БПЛА боєприпасів із хімічною речовиною, 103 удари дронами-камікадзе та 47 штурмових дій.

За добу загальні втрати окупантів становлять 521 особу, в озброєнні та військовій техніці - 60 одиниць, зокрема шість танків, 34 бойові бронемашини, шість артсистем, одна РСЗВ, 12 автомобілів, одна одиниця спецтехніки. Також ЗСУ знищили квадроцикл росіян, два склади боєприпасів і ще один важливий об'єкт противника.

Силами оборони нейтралізовано або знищено 233 БПЛА різних типів. 

Теги: #оріхівський_напрямок
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