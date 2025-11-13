Зеленський відвідав військовий ПУ на оріхівському напрямку, говорили про потреби воїнів у зброї та людях

Президент України Володимир Зеленський на пункті управління (ПУ) 65-ї ОМБ "Великий Луг", що наразі веде оборону на оріхівському напрямку (Запорізька обл.), обговорив з військовими питання комплектування особовим складом, посилення зброєю та технікою, зокрема легкоброньованої, оснащення системами РЕБ.

"Пункт управління 65-ї окремої механізованої бригади "Великий Луг". Маю честь сьогодні бути тут, подякувати воїнам за службу й відзначити нагородами. Зараз бригада у складі 17-го корпусу веде оборону на оріхівському напрямку. Дякую за те, що захищаєте Україну, тримаєте смугу тут", - написав він у телеграм-каналі у четвер.

За словами Зеленського, він заслухав доповідь щодо оперативної обстановки на Оріхівському напрямку, активності ворога та втрат окупантів. "Обговорив із військовими рішення, які необхідні, щоб посилити захист Оріхівського напрямку: комплектування особовим складом, окремі види зброї та техніки, зокрема легкоброньованої, оснащення системами РЕБ", - зазначив апрезидент.

За його словами, окремо говорили про розвиток безпілотних підрозділів і масштабування позитивного досвіду бригади щодо застосування наземних роботизованих комплексів для евакуації поранених і які кроки потрібні для цього.