Інтерфакс-Україна
Події
11:59 13.11.2025

Зеленський відвідав військовий ПУ на оріхівському напрямку, говорили про потреби воїнів у зброї та людях

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський на пункті управління (ПУ) 65-ї ОМБ "Великий Луг", що наразі веде оборону на оріхівському напрямку (Запорізька обл.), обговорив з військовими питання комплектування особовим складом, посилення зброєю та технікою, зокрема легкоброньованої, оснащення системами РЕБ.

"Пункт управління 65-ї окремої механізованої бригади "Великий Луг". Маю честь сьогодні бути тут, подякувати воїнам за службу й відзначити нагородами. Зараз бригада у складі 17-го корпусу веде оборону на оріхівському напрямку. Дякую за те, що захищаєте Україну, тримаєте смугу тут", - написав він у телеграм-каналі у четвер.

За словами Зеленського, він заслухав доповідь щодо оперативної обстановки на Оріхівському напрямку, активності ворога та втрат окупантів. "Обговорив із військовими рішення, які необхідні, щоб посилити захист Оріхівського напрямку: комплектування особовим складом, окремі види зброї та техніки, зокрема легкоброньованої, оснащення системами РЕБ", - зазначив апрезидент.

За його словами, окремо говорили про розвиток безпілотних підрозділів і масштабування позитивного досвіду бригади щодо застосування наземних роботизованих комплексів для евакуації поранених і які кроки потрібні для цього.

Теги: #оріхівський_напрямок

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:26 29.08.2024
Ворог відновив штурмові дії на оріхівському напрямку - ОСУВ "Таврія"

Ворог відновив штурмові дії на оріхівському напрямку - ОСУВ "Таврія"

15:27 21.02.2024
На оріхівському напрямку ворог намагається переміщувати особовий склад на швидкісних квадроциклах - Тарнавський

На оріхівському напрямку ворог намагається переміщувати особовий склад на швидкісних квадроциклах - Тарнавський

ВАЖЛИВЕ

Троє загиблих, один поранений унаслідок ворожого удару в Харківській області

Зеленський повідомив, що не спілкувався з Міндічем від початку розслідування

Зеленський: Будь-яке рішення щодо виведення військ із Покровська є справою військових командирів

ЗСУ знешкодили 102 ворожих БпЛА зі 138, відомо про влучання на 10 локаціях

Зеленський ввів у дію санкції проти Міндіча та Цукермана

ОСТАННЄ

Зеленський обговорив із військовим командуванням кадрові заходи для стабілізації ситуації в районі Рівнопілля

Родина з двома дітьми постраждала на Київщині через вибух зарядного пристрою

Зеленський обговорив із Мерцом запуск експортного офісу для української зброї в Берліні

Керівнику ГО повідомили про нові підозри у справі про "дрони за 1,4 млн грн"

В найближчі дні в Україні буде прохолодно та майже без опадів

Продовження антикорупційних реформ має вирішальне значення для шляху України до ЄС - Матернова

Необхідно розпочати діалог між педагогами і владою щодо збільшення навантаження вчителя і підвищення зарплати - освітній омбудсмен

Зеленський обговорив із військовими на Запоріжжі активізацію штурмових дій окупантів

Правоохоронці спільно з колегами з Литви затримали бойовика РФ, який під виглядом біженця намагався втекти до ЄС

Зеленський про EUR5,9 млрд від ЄС: Механізм ERA Loans вже змушує Росію платити за свою агресію

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА