Події

20:18 17.02.2024

Окупанти за добу здійснили 4 ракетних і понад 60 авіаударів, а також 79 обстрілів із РСЗВ

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Окупанти за добу здійснили 4 ракетних і понад 60 авіаударів, а також 79 обстрілів із РСЗВ

Ворог завдав 4 ракетних і 61 авіаційний удар, здійснив 79 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України, опублікованому в суботу ввечері.

За даними Генштабу, від ворожих авіаційних ударів постраждали 16 населених пунктів у Чернігівській, Харківській, Луганській, Донецькій і Запорізькій областях. Зокрема, у Харківській області, під авіаційні обстріли потрапили райони біля Синьківки, Петропавлівки, Куп'янська.

За добу окупанти обстріляли з мінометів та артилерії понад 109 населених пунктів у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та Херсон.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, медичні заклади, а також об'єкти критичної інфраструктури", - наголошується у зведенні.

 

 

 

Теги: #генштаб_всу

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