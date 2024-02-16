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16:02 16.02.2024

У районі Авдіївки проводяться рейдово-ударні дії, логістика працює, станом на 13:00 заблокованих українських підрозділів немає – Тарнавський

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У районі Авдіївки проводяться рейдово-ударні дії, логістика працює, станом на 13:00 заблокованих українських підрозділів немає – Тарнавський

Щоб розширити логістичні коридори, в районі Авдіївки проводяться рейдово-ударні дії, логістика працює, воїнам у збільшених обсягах постачаються боєприпаси та інші засоби ураження, заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Щоб розширити логістичні коридори, в районі Авдіївки проводяться рейдово-ударні дії. Логістика – працює. За дорученням головнокомандувача Збройних сил України захисникам і захисницям Авдіївки у збільшених обсягах постачаються боєприпаси та інші засоби ураження. Стійке управління військами забезпечене", - написав він у телеграм-каналі у п'ятницю.

У повідомленні зазначається, що станом на 13.00 в Авдіївці заблокованих українських підрозділів немає.

"У скрутній ситуації на полі бою, коли від укріплення залишаються лише руїни й купа розбитої цегли, пріоритетом для нас є збереження життя воїнів. Так, українські підрозділи з незначними втратами вийшли з позиції на південній околиці Авдіївки. На інших загрозливих напрямках, у разі потреби, також здійснюється маневр військами з переходом на нові підготовлені позиції, щоб мати змогу й надалі нищити російських окупантів і утримувати місто", - наголосив він.

Тарнавський наголосив, що в межах міста Авдіївка тривають запеклі бої, противник завдає масованих бомбових ударів удень і вночі, не припиняє штурмів одночасно за кількома напрямками.

"Наші війська застосовують усі наявні засоби для стримування ворога. Відбувається планове підсилення підрозділів", - додав він.

Крім того, Тарнавський розповів, що, намагаючись отримати перевагу на полі бою, ворог застосував "підступну тактику" в районі Авдіївського коксохімічного заводу - внаслідок обстрілу підпалив цистерну з залишками нафталіну та зчинив пожежу на складі зберігання бітумної смоли.

"Під прикриттям густого диму намагається штурмувати позиції українських захисників", - зазначив він.

Бригадний генерал нагадав, що за добу 15 лютого в усій оперативній зоні ОСУВ "Таврія" втрати росіян сягнули 711 осіб - найбільше цьогоріч, зазначивши, що левова частка з цієї кількості - результат бойової роботи українських військ, які знищують окупантів на авдіївському напрямку.

"Тільки за добу тут було ліквідовано до пів тисячі росіян", - написав він.

 

Теги: #таврія #авдіївка #тарнавський

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