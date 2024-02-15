Події

19:53 15.02.2024

У Київській області на 18:00 зафіксовано 21 пошкоджений будинок унаслідок ранкової ракетної атаки, люди не постраждали

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У Київській області на 18:00 зафіксовано 21 пошкоджений будинок унаслідок ранкової ракетної атаки, люди не постраждали

Кількість пошкоджених об'єктів у Київській області внаслідок ранкової ракетної атаки зросла - станом на 18:00 зафіксовано 21 приватний будинок із частково вибитими вікнами, посіченими дверима, пошкодженими дахами, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації (КВОА) Руслан Кравченко.

"Київщина продовжує ліквідовувати наслідки ранкової ракетної атаки росіян. Наразі збільшилася кількість пошкоджених об'єктів. Станом на 18:00 - це 21 приватний будинок. У них частково вибиті вікна, посічені двері, пошкоджено дахи та стіни", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

"Загиблих і постраждалих немає", - додав Кравченко.

За його даними, також від падіння уламків "пошкоджено 1 автомобіль, а також 9 нежитлових об'єктів - паркани, гаражі, господарські приміщення...Власники пошкоджених будинків уже отримують необхідну допомогу".

Оперативні групи продовжують збирати інформацію.

 

 

 

Теги: #атака #последствия #киевская

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