3 ОШБр було перекинуто до Авдіївки для посилення української оборони

Третя окрема штурмова бригада підтверджує, що була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки.

"Ситуація в місті на момент заведення бригади - надзвичайно критична. Окремі батальйони 3-ї ОШБр провели рейд у захоплені ворогом райони Авдіївки", - повідомляє пресслужба 3 ОШБр у телеграм-каналі.

Сили противника на відрізку бригади становлять орієнтовно 7 бригад.

"Наші бійці демонструють безпрецедентний героїзм. Ми змушені воювати на 360 градусів проти нових і нових бригад, які заводить противник", - розповів командир 3 ОШБр Андрій Білецький.

За період перебування на авдіївському напрямку двом бригадам ЗС Росії було завдано критичного ураження. Про точні втрати противника в особовому складі та техніці буде повідомлено згодом після підтвердження необхідних даних.

"Водночас обʼєктивна ситуація в Авдіївці залишається загрозливою і нестабільною. Ворог продовжує активну ротацію своїх військ і перекидає до міста нові сили та засоби", - зазначається в повідомленні.