У Харківській ОВА заперечують зловживання на гумдопомозі, але обіцяють сприяти слідству - заява

Тристоронній договір на постачання продуктів для гуманітарних потреб, який фігурує у кримінальному провадженні НАБУ, укладений у березні 2022 р. між Харківською ОДА, АТ "Укрзалізниця" та приватним товариством, був виконаний у повному обсязі, заявляє ХОВА.

"За зазначеним договором продукція була поставлена в повному обсязі та в межах дії договору і передана за призначенням мешканцям Харківщини. Факт повного постачання та виконання умов договору підтверджують висновки державного аудиту за 2022 рік", - ідеться в офіційній заяві, опублікованій у телеграм-каналі ХОВА.

У заяві наголошується, що Харківська ОВА з березня 2022 року сприяла слідству, надавала відповідні документи профільним правоохоронним органам на всіх етапах слідчих дій і сприятиме слідству й надалі відповідно до вимог чинного законодавства.

"Водночас, якщо під час досудового слідства та в суді буде доведено факт злочинних дій чи намірів будь-якої службової особи, то особа персонально має понести законне покарання", - йдеться в заяві.

Як повідомлялося, раніше 13 лютого детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурора САП повідомили про підозру групі з 4 осіб, зокрема керівнику апарату Харківської ОДА, викритих у заволодінні понад 15 млн грн, шляхом зловживання під час закупівлі ХОВА продуктів для гуманітарних потреб.

"Підозру повідомлено керівнику апарату Харківської ОВА; директору приватного товариства та його заступнику; а також директору регіонального управління приватного товариства", - повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За даними досудового розслідування, у березні 2022 р. між Харківською ОВА, АТ "Укрзалізниця" та приватним товариством було укладено тристоронній договір на постачання продовольчих товарів відповідно до держпрограми, яка передбачає безоплатну роздачу продуктів населенню в прифронтових областях і на деокупованих територіях.

Підозрювані підробили документи про нібито отримання 235 тонн продукції. Згодом на підставі цих документів "Укрзалізниця" перерахувала приватному товариству понад 15 млн грн.

"Лише після того, як стало відомо про наявність кримінального провадження за вказаними фактами зловживань, у грудні 2022 року особи поставили продукцію, при цьому підробили документи про начебто зберігання цієї продукції на інших складах, хоча за фактом її взагалі не було", - зазначають у САП.

Усім чотирьом підозрюваним інкримінують ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 4 ст. 358 (підроблення документів) і ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

Як відомо, керівником апарату ХОВА є Вікторія Белявцева. Вона обіймає цю посаду з листопада 2021 року.

Раніше, 5 квітня 2023 року, головний редактор інтернет-видання "Цензор.net" Юрій Бутусов на своїй сторінці у фейсбуці із посиланням на джерела видання повідомив, що детективи НАБУ провели обшуки в Харківській обладміністрації, зокрема, у кабінетах глави ХОВА Олега Синєгубова, його заступниці Віти Ковальської та директора департаменту агропромислового розвитку Андрія Дорожка.

"Справа стосується розтрати гуманітарної допомоги, придбаної коштом держави після початку російського вторгнення в Харківську область у 2022 році", - написав Бутусов.

У пресслужбі Харківської обладміністрації підтвердили, що детективи НАБУ проводять обшуки в низці структурних підрозділах Харківської ОДА.

Пізніше того самого дня голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що за результатами слідчих дій, які проводили детективи НАБУ, жодних підозр посадовим особам обладміністрації не вручали.

"Станом на сьогодні жодних підозр посадовим особам ХОВА вручено не було. Обласна військова адміністрація продовжує працювати в штатному режимі. У разі виявлення будь-яких порушень законодавства, буде негайно ухвалено відповідні кадрові рішення та вжито інших необхідних заходів", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.