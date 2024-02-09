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11:20 09.02.2024

ТЧХУ встановило в Херсонській області 19 мобільних укриттів

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ТЧХУ встановило в Херсонській області 19 мобільних укриттів

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) встановило 19 мобільних укриттів у Херсонській області.

"Протягом 2023 року та січня 2024 року Херсонська обласна організація Українського Червоного Хреста встановила 19 мобільних укриттів", - наводить слова голови Херсонської обласної організації Українського Червоного Хреста Лариси Марченко ТЧХУ у фейсбуці.

За її словами, серед населених пунктів, де встановлено укриття, - Чорнобаївка, Білозерка, Станіслав, Херсон, Томина балка, Софіївка, Інгулець.

Укриття встановлено в місцях масового скупчення людей - біля закладів охорони здоров'я, ринків, автостанцій, зупинок громадського транспорту та місць надання адміністративних послуг, вони допоможуть убезпечити людей від осколкових поранень. Площа кожної конструкції - 10 м². В укритті можуть розміститися 10-15 осіб.

 

Теги: #укриття #тчху

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